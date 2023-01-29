Video Haber Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Türkiye'nin karşısındaki mihraktır" | Video
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki:

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Türkiye'nin karşısındaki mihraktır" | Video

29.01.2023 | 16:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu. 6'lı masanın ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Bölücülerle, teröristlerle aynı gemidedir. İP Başkanı PKK'ya yeşil ışık yakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz." dedi. 6'lı masanın Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik eleştirilerine yanıt veren Bahçeli, "6’lı masanın ortak açıklamasında Sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına vesayetçi anlayışla karşı çıkılmıştır. 6’lı ganyana bu aklı kim vermiş, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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