6 yaşındaki çocuk gelin skandalı! Mahkemeden kapalı duruşma ve yayın yasağı kararı

TUTUKLU BABA VE EŞ CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

Duruşmaya tutuklu sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli bulundukları cezaevinden getirilirken taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya yaklaşık 40 ilin barosundan birçok avukat, İstanbul Barosu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ve milletvekilleri de izleyici olarak katıldı.



6 yaşındaki çocuğun istismarı davasında mahkemeden yayın yasağı | Video

SANIK AVUKATINDAN 'KAPALI DURUŞMA' TALEBİ

Duruşmada yaklaşık 40 ilin barolarını temsilen gelen avukatlar ve çeşitli dernek avukatları davaya katılma talebinde bulunarak duruşmanın aleni olarak görülmesini istedi. Sanık avukatı ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hariç diğer avukatların katılma taleplerinin reddine ve davanın kapalı olarak yapılmasına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMANIN KAPALI GÖRÜLMESİNE VE YAYIN YASAĞI GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hariç diğer avukat taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Ayrıca duruşmanın da kapalı olarak yapılmasını talep etti. Mahkeme ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve müşteki avukatları hariç tüm avukatların katılma talepleri reddederek duruşmanın kapalı olarak görülmesine ve yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

6 yaşındaki çocuk gelin skandalında yeni gelişme: O rapor ortaya çıktı