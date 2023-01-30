6 yaşındaki çocuk gelin skandalı! Mahkemeden kapalı duruşma ve yayın yasağı kararı

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.
ÇOCUK GELİN DAVASI BAŞLADI
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün saat 11.35'te başladı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nin konferans salonunda başladı. Duruşma salonunun olduğu katta çok sayıda güvenlik görevlisi bulunurken koridor bariyerlerle kapatıldı. Duruşma salonunun önünde arbede yaşanırken çok sayıda avukat ve basın mensubu duruşma salonuna girmekte zorlandı.
TUTUKLU BABA VE EŞ CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ
Duruşmaya tutuklu sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli bulundukları cezaevinden getirilirken taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya yaklaşık 40 ilin barosundan birçok avukat, İstanbul Barosu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ve milletvekilleri de izleyici olarak katıldı.
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SANIK AVUKATINDAN 'KAPALI DURUŞMA' TALEBİ
Duruşmada yaklaşık 40 ilin barolarını temsilen gelen avukatlar ve çeşitli dernek avukatları davaya katılma talebinde bulunarak duruşmanın aleni olarak görülmesini istedi. Sanık avukatı ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hariç diğer avukatların katılma taleplerinin reddine ve davanın kapalı olarak yapılmasına karar verilmesini talep etti.
DURUŞMANIN KAPALI GÖRÜLMESİNE VE YAYIN YASAĞI GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ
Cumhuriyet savcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hariç diğer avukat taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Ayrıca duruşmanın da kapalı olarak yapılmasını talep etti. Mahkeme ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve müşteki avukatları hariç tüm avukatların katılma talepleri reddederek duruşmanın kapalı olarak görülmesine ve yayın yasağı getirilmesine karar verdi.