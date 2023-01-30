6’lı masada adaylık krizi büyüyor! 13 Şubat çıkmazında yeni perde: Böyle bir bilgi mevcut değil

"MUTLAKA YETKİLİ KURUMLARIMIZI TOPLAYACAĞIZ"

13 Şubat'tan önce liderler arası görüşmelerin sıklaşacağını belirten Zorlu, "Bizim en başından beri altını çizerek söylediğimiz bir husus var, nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masada olduğu bir aşamada biz mutlaka yetkili kurumlarımızı toplayacağız." dedi.

Altılı masada adaylık çıkmazı! 13 Şubat'ı işaret etmişlerdi: İYİ Parti'den yeni çıkış | VİDEO

İYİ PARTİLİ ERHAN USTA DA "13 ŞUBAT'TA AÇIKLANMAYACAK" DEMİŞTİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan tam tersi açıklamalar geldi. Canlı yayın programına bağlanan Usta, 6'lı masanın son toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13 Şubat'ta yalnızca aday belirleme sürecinin açıklanacağını belirten Usta, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum. 13 Şubat'ta yapılacak olan şey, geçiş yol haritasının açıklanması ve aday belirlemedeki sürecin nasıl olacağına ikişkin mütabakat olacaktır." şeklinde konuştu.