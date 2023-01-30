‘Çizgine Tüküreyim’ davası

Trabzon'da yaşayan Y.Y. ve Ş.Y. çifti, Aile Mahkemesine başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Ş.Y., kocası Y.Y.'nin kendisinin üzerine yürüyüp hakaret ettiğini, akrabasını arayıp "Kapıya koydum alın" ifadelerini kullandığını ve sağlık sorunlarıyla ilgilenmediğini öne sürdü. Y.Y. ise, karısı Ş.Y.'nin evlilik görevlerini yerine getirmediğini, ailesi ile görüştüğünde kendisini eve almamakla tehdit ettiğini ve "Senin kılığına, çizgine tüküreyim" diyerek başkalarının yanında kendisini küçük düşürdüğünü iddia etti. Yerel mahkeme, erkeğin daha fazla kusurlu olduğuna hükmederek, maddi ve manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Temyiz edilen dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi. Heyet, eşlerin eşit kusurlu olduğuna hükmederek kararı bozdu ve yerel mahkemeye gönderdi. Kararda, "Mahkemece erkeğin daha fazla kusurlu olduğunun kabulü ve bu yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak kadın yararına koşulları oluşmadığı halde maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru olmaz" denildi.