SON DAKİKA: CHP’li Özel canlı yayında açıkladı: 6’lı masa iktidara gelince MİT Başkanı’nı görevden alacak

CAN ATAKLI, "9 BİN KİŞİLİK LİSTE HAZIR" DEMİŞTİ

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, seçim sonrası 6'lı masanın iktidara gelmesi durumunda 9 bin kişilik listenin hazır olduğunu söylemişti. Ataklı, ilk iş olarak 9 bin kişinin görevden alınacağını, yerlerine bu isimlerin konulacağını aktarmıştı.

Ataklı şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçenlerde çok etkili biri ile görüştüm. 6 'lı masanın çalışmalarını da tek tek yakından biliyor. 'Şu anda 9 bin kişilik liste hazır' dedi. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma ve iptal etme yetkisi var.

O gece 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı göreve gelirse 1 numaralı çıkaracağı kararname, Temmuz 2018'den itibaren yapılan bütün atama kararları iptal edilecek. 2'nci kararname ile boşalan makamlara şu isimler atanmıştır denilecek.

9 bin kişilik liste... Rektörler, MİT, teşkilatlar, bürokrasi, bakanlıkların üst düzey yöneticileri, emniyet teşkilatına adamlar atanacak.