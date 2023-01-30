Video Haber CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: "6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak" | Video
CHP'li Özel canlı yayında açıkladı:

CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: "6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak" | Video

30.01.2023 | 12:56

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6'lı masanın iktidara gelmesi halinde MİT Başkanı başta olmak üzere, YÖK, Merkez Bankası gibi kurumların üst düzey yöneticilerinin görevden alınacağını açıkladı. Özel, çok geniş bir liste hazırladıklarını sözlerine ekledi. Daha önce CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 9 bin kişilik listenin hazır olduğunu söylemişti.

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