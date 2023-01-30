Son dakika | Denizli’de kadın işçilerle buluşma: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Denizli'de kadın işçilerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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"KADIN; AZMİ, BİRİKİMİ VE MÜCADELESİYLE AYRI BİR YERE SAHİPTİR"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Denizli'nin güzel insanları, değerli hanımefendiler sizleri selamlıyorum. Ülkemizin en çok kadın işçi çalıştıran fabrikamızda siz değer üreten kadınlarımızda bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Aramızda fabrikamızda çalışan kadınlarımız ile girişimci kadınlarımız ve sivil toplum temsilcileri de var. Her fırsatta tekrarladığım gibi kadınları hayatın dışında tutan toplum, potansiyelinin yarısını dışarıda tutmuş olur. Kadın; azmi, birikimi ve mücadelesiyle ayrı bir yere sahiptir.

CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımı düşüktü.Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını yüzde 88 seviyesine biz getirdik. Kadınlarımıza verdiğimiz desteklerle hep yanlarında olduk. İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı"

Kadınlarımızın başardıkları işleri görünce seviniyoruz. Her alanda kadınlara pozitif ayrımcılığı hayata geçirdik.

5 milyon 560 bin kadın üyesi olan bir partiyiz. Kadının gücünün galip gelemeyeceği mücadele yoktur.

Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı'nın siyasi değil, milli bir proje, vizyon olduğunu söylüyoruz.

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