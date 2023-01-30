Son dakika | Denizli'de emekçi kadınlarla buluşma! Başkan Erdoğan: İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı | Video
Son dakika haberi... Denizli'de kadın işçilerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İstihdamdaki kadın sayısının 10,5 milyona yaklaştığını belirten Başkan Erdoğan, "İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı'nın siyasi değil, milli bir proje, vizyon olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, geleceğini ifade ediyor" dedi.
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