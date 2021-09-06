Ayet-el Kürsi dinle! | Kur'an-ı Kerim | Ayetel Kürsi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku
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Kur'an-ı Kerim Ayet-el Kürsi Arapça tecvidli dinle, Türkçe anlamı oku! Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan 'Ayet-el Kürsi'nin pek çok fazileti vardır! İşte Ayet-el Kürsi'nin Arapça okunuşu ve Türkçe meali...