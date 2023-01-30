Son dakika | İşte 6’lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP’ye sinyal

Adaylarını belirlemeyen ve açıklamayan 6'lı masada seçimle ilgili olarak "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" ismi verilen bir çalışma metni bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Parti temsilcilerinin açıkladığı vaatlerin satır aralarında HDP ile yapılan flörtün belgesi niteliğinde maddeler yer aldı.