Ukrayna televizyonu tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin gurur kaynağı olan yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2'yi anlatan "Bayraktar Efsane Kanatlar" belgeseli yayınlandı. 1+1 adlı kanalda yayınlanan belgesel, savaş ortasındaki Ukraynalıları ekrana kilitledi. Diğer Ukrayna televizyon kanallarında da yayınlanan belgesel için Ukraynalı gazeteci Natalia Moseichuk ve ekibi, İstanbul'da 3 gün boyunca çekim yaptı.Belgeselde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile özel söyleşi de yapıldı. Belgeselde gazeteci Moseichuk, "Ruslar uçağımız Mriya'yı (Rüya) imha ettiklerinde yeni bir efsanemiz doğdu: Bayraktar, gelecekteki zaferin sembolü" ifadelerini kullandı. Belgeselde soruları yanıtlayan Haluk Bayraktar ise, "Biz bu işi Türkiye'nin bir bağımsızlık mücadelesi olarak görüyoruz. Ve bu işin Türkiye'nin bağımsız ve güçlü geleceğinin ancak bu tarz işlerde, bu oyun değiştirici alanlarda adım atarak olabileceğine inanıyoruz. Baykar için, bizim için ne kadar para kazandığımız, ne kadar gelir ürettiğimiz değil, neleri başardığımız her zaman öncelikli oldu" dedi.