Demokratlar CHP’nin ’Yeter söz milletin’ sloganını kullanmasına ateş püskürdü: Şimdi de Menderes’in ruhunu astılar

GÜLTEKİN UYSAL'A DA TEPKİ GÖSTERDİLER

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a da seslenen Hınız, "Bir milletvekilliği uğruna bu misyonun çok değerli bir kıymetini, Menderesimizi şehit eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölgesinde milletvekili olmak ve bunu sürdürebilmek için, bu aymazlığa ve kalpazanlığa ses çıkarmaması bizi gerçekten üzmüştür. Gültekin Uysal Cumhuriyet Halk Partisi'nin değirmenine su taşımaya çalışıyor ama şunu iyi bilmelidir ki o dere kurumuştur. O derede su yoktur. O misyon, az önce ifade ettiğim gibi AK Parti'nin gövdesiyle beraber buluşmuş, isimleri değişmiş ama o ruh ve o misyon devam etmektedir. Bu misyonun Menderes kokulu soylu evlatları buradadır. Türkiye'nin her yerindedir. Hep var olmaya devam edecektir. Yeter söz milletindir sözü ruhu ve manası demokratlara aittir. Menderes'i sevenlere aittir. Türkiye'yi sevenlere aittir. Türkiye'ye hizmet edenlere aittir. Üç beş siyaset soytarısının, siyaset kalpazanlarının bu sözleri bu sözü kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Yeter, söz de karar da, gelecek de milletindir" ifadelerini kullandı.

Platform üyeleri, Adnan Menderes için dua ettikten sonra Anıt Mezar'dan ayrıldı.