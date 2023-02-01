Dertleri vatan millet değil FETÖ ve PKK’ymış

Seçime aylar kala henüz adaylarını açıklamayan ve vatandaşların tepkisini çeken CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masa, önceki gün açıkladıkları ortak mutabakat metni ile tepki topladı. Mutabakat metninde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 251 vatan evladını şehit ettiği 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lıların görevlerine iade edeceği ve terör örgütü PKK ile bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınarak yerine görevlendirme yapılması için yapılan kayyum uygulamasına son verileceğine yönelik ifadeler yer aldı. Bu açıklama 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazilerin tepkisini çekti. İşte ailelerin HDP, PKK ve FETÖ'ye mavi boncuk dağıtan 6'lı Masa'nın mutabakat metni ile ilgili söyledikleri:Biz 15 Temmuz'da evlatlarımıza kına yakıp bu vatana kurban verdik. Bu metinle 6'lı Masa'nın takkesi düştü keli göründü. Bunların derdinin vatan, millet değil FETÖ, PKK ve HDP olduğu kesinleşti.Açıklamayı canlı izledim, yüreğim sızladı. Eminim ki evladımın da kemikleri sızlamıştır. Bunların geri alacakları teröristler kızımın katilleri. Allah'tan bulsunlar.FETÖ'cü hainleritekrar aramıza sokarlarsa, yine milletedüşman olacaklar ve yine hainliğekalkışacaklar. Hain haindir. Bunlar oyalmak için Kandil'dekileri de affeder.Bunların amaçları, FETÖ, Amerika ve dış güçlerin emrinde, ülkeyi bölüp parçalamak. Erdoğan gitsin de, ülkeyi bölelim, parçalayalım mantığı güdüyorlar. FETÖ'cüleri affedip kayyum uygulamasına son vermek, FETÖ'ye hizmet, teröre destektir.Hâlâ adaylarını bile açıklayamayan zillet ittifakı, önce ülkeyi bölmek için hazırladığı mutabakatı açıkladı. Oğlumu şehit eden FETÖ'cü hainleri affedeceklermiş. İnsanlara hizmet için değil, ülkeyi bölmek için iktidara gelmek istiyorlar.Hain darbe girişiminde, dalyan gibi oğlumu toprağa verdim. Tek derdi vatana el uzatanlara karşı durmaktı. Erdoğan düşmanlığı ile neredeyse bu örgütü meşru hale getirecekler. Böyle bir uygulama, şehitlerimizin kemiklerini sızlatır.Utanmasalar bizi suçlu çıkartacaklar. Allah korusun, bunlar iktidara gelse, yaramızın boyutuna göre bize ceza da verirler. Millet bunlara gereken dersi bir kez daha verecek.İktidar olmak için, FETÖ'cülere ve HDP'ye yaranmaya çalışıyorlar. Ama bu milletin feraseti hiçbir zaman izin vermeyecek.15 TemmuzVatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, "Millet ile dalga geçercesine, bu zamana kadarki kazanımlarımızı yıkmaktan, yok etmekten, eskiye geri dönmekten bahsederek iktidara talip olanlara, bu halk fırsat vermeyecek. Artık bu millet uyandı. O masanın altında kalacaklar" dedi.Iğdır 15 Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kamber Güzelkaya, "FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain kalkışmasına katılanların affı ile ilgili hiçbir girişimi asla kabul etmiyoruz. 251 vatan evladı, bu vatanı korumak için şehit odu" diye konuştu.