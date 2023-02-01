Emine Erdoğan’dan davet: Suda ‘sıfır kayıp’ seferberliği başladı

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Suda sıfır kayıp" başlığı altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonu ile Ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlatıldı. "Ülkemiz adına gurur duyduğumuz Sıfır Atık hareketinin küreselleşmesinden aldığımız güçle, Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'nin de ülkemizde yeşererek dünyaya yaygınlaşmasını diliyorum" diyen Emine Erdoğan şunları söyledi:İnsanlık, çatışmalarla tetiklenen kitlesel göçlerle bile henüz başa çıkamazken, 2030 yılında 700 milyon insanın su kıtlığı sebebiyle yerinden olacağı tahmin ediliyor. Dünyadaki endişe verici durum, ne yazık ki, ülkemizde de farklı değil. Türkiye gibi altyapı sistemlerini kurmuş ülkelerde, temiz suya erişim o kadar kolay ki, suyun sınırsız bir kaynak olmadığı unutuluyor.Sanayide temiz üretim ve verimlilik teknolojilerinin önerdiği yeni teknikler ile üretimde yarı yarıya su kazanımının mümkün olduğunu görüyoruz. İş insanlarımıza ve sektör temsilcilerine burada önemli sorumluluklar düşüyor. İsraftan kurtardığınız her bir damla; geleceğimize, çocuklarımıza, doğaya ve canlılara hayat suyu olarak dönecektir. Kurumsal atılan adımlar önemli olsa da, her bir vatandaşımızın bireysel düzeyde katkı sunacağı topyekûn bir seferberliğe ihtiyacımız var.Tüketim ve israf kültürünün dünyayı kuşattığı günümüzde, yaşatmayı şiar edinmiş medeniyetimize dönerek vicdanları yeniden inşa etmeliyiz. Vatanseverliğin ülkemizin bir damla suyuna dahi sahip çıkmak olduğuna inanan ve gelecek nesillerimizin bir bardak suya muhtaç kalmaması için bugünden çalışan bütün duyarlı insanlarımıza çağrıda bulunuyorum. Türkiye Yüzyılı'na bir damla da siz olun.Programda Tümata Grubu "Su ile Müzik Dinletisi" performansı gerçekleştirdi. Çiftçi Hasan Hüseyin Yücel "İyi Uygulama Örneği" başlığında, TRT Belgesel kanalında yayınlanan "Su Savaşları" belgeselinin yapımcılarından Çağlar Demirkapı ise "Suya Değer Katanlar" kategorisinde ödüle layık görüldü. Yine öğretmen Ferda Salık, İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da törende ödül alan simler arasında yer aldı.