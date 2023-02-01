FETÖ’nün karanlık adamına İsveç koruması

FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun ve Celal Fındık gibi üst düzey örgüt yöneticilerini Avrupa'da birer birer görüntüleyen SABAH, bu kez örgütün "Karanlık Kurulu" olarak da bilinen sözde "Başyüceler Şûrası Lordu", "İstişare Heyeti üyesi", "İsrail İmamı" Harun Tokak'ı (67) buldu. Özel İstihbarat ekibimiz FETÖ'ye ait kapatılan Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda uzun yıllar başkanlık yaptıktan sonra İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs'te kapatılan Kimse Yok mu Derneği Orta Doğu Koordinatörü adı altında İsrail İmamı olarak yıllarca görev yapan Tokak'ın peşine düştü. Tokak'ın FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesi girişmelerinden önce gittiği Kudüs'ten bir daha Türkiye'ye dönmediğini tespit ettik. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiğini öğrenen Tokak, 10 Ekim 2015'te Kudüs'ten Danimarka'ya geçti.Burada çiğköfteci dükkânı açan Tokak'ın son durağı ise İsveç oldu. Tokak'ı bir yandan NATO'ya üye olmak isterken, öte yandan terör ve provokasyonlara göz yuman İsveç'in güneyindeki liman kenti Malmö'de görüntüledik. İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alan Tokak'ı saklandığı ininde bulduk.Adalet Bakanlığı'nca hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkarılma talebi bulunan Tokak'ın iade listesine girdikten sonra Stockholm'den Malmö'ye gizlice taşındığını öğrendik. Tokak, özel olarak iadesi istenen ancak İsveç'in vermeyi reddettiği FETÖ üye ve yöneticileri arasında. Tokak'ın Malmö'ye taşınmasının nedenini ise olası bir iade durumunda rahatça firar etmek olduğu değerlendiriliyor. Tokak'ın yaşadığı bölgede ev fiyatları ise 10 milyon TL'den başlıyor. Örgütün içinde ideoloji üreticisi konumundaki yöneticilere verilen molla pozisyonunda yer alan Tokak aynı zamanda, "Dış Ülkeler Koordinatörü" sıfatına da sahip. Tokak Antalya, Akdeniz Bölge, Van ve Ankara imamlığı yaptı.2000'lerde örgüte ait Diyalog Avrasya Derneği Başkanlığı'nı da yürüten Tokak, örgütün ihanet projesi olan sözde "dinlerarası diyalog" faaliyeti kapsamında farklı dinlerden temsilcilerle de görüşen isimler arasındaydı. Tokak, örgüt içindeki bütün gizli çalışmaları bilen bir isim. Örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile elebaşı Gülen'den talimat alan seçkin kişiler arasında bulunuyor.Elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yerine geçebilecek olası kişiler arasında bulunan Tokak, örgütün gelenekçi kanadını temsil ediyor. 1955 Uşak doğumlu. 1973'te Balıkesir'in Edremit ilçesinde vaizlik yapan elebaşı Gülen'le tanıştı. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1979'da mezun oldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak Antalya'da göreve başladı.2002'de elebaşı Gülen'e terör örgütü kurmaktan dava açan dönemin DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'e yönelik gizli kasetin o dönem Hürriyet gazetesine servis edildiği "tanık" ifadelerinde yer almıştı. Bu servisi ise Harun Tokak'ın yaptığı iddia edilmişti. Yüksel, 21 Ekim 2002'de Ankara DGM'de görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dava dosyasının kendisine tevdi edilmesini istemişti. Bir gün sonra kaset haberi Hürriyet gazetesinde sürmanşetten yayımlanmıştı. HSYK, aynı gün Yüksel'i görevden almış, dört yıl sonra da Gülen'e açılan dava düşürülmüştü.Harun Tokak Malmö'de Limhamn Bölgesi Betonggatan Caddesi 17 Numaralı apartmanın 1103 No'lu dairesinde oturuyor. 10 Mart 2022'de bu adrese eşiyle birlikte gizlice taşınan Tokak, haftada bir evinden alışveriş yapmak için kontrollü olarak dışarı çıkıyor. Tokak'ın dış dünyayla adeta iletişimini kestiği görülüyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ çatı davasının firari sanığı olan Tokak hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranma kararı ve mal varlığına el konma kararı da verildi.