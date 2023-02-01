Recep Gürkan’ın yargılandığı dava ertelendi! Kendisini görüntüleyen gazeteciye işkenceden yargılanıyor

Edirneli gazeteci Şükrü Benli'nin Bulgaristan'da kaçırılarak işkence ve cinsel saldırı yapıldığı gerekçesiyle haklarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı" iddiasıyla haklarında Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan, aralarında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına Edirne'de devam edildi.

"Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak" suçundan bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Bulgaristan'a kaçan gazeteci Benli'nin Svilengrad kentinde kaçırılarak yakınlardaki bir köy evine götürülerek işkence ve nitelikli cinsel saldırıda bulunulması iddiasıyla açılan davada Edirne Belediye Başkanı Gürkan azmettirici olduğu iddiasıyla 50 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

Dünkü duruşmaya M. T., O. K. ve S. A., katılırken Gürkan, S. Y. ile Ş. G. katılmadı. Katılan sanıkların yanı sıra duruşmaya katılmayan sanıklar avukatları aracılığıyla uygulanan yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istediler. Mahkeme sanıkların bu isteklerini reddetti. Mahkeme yargılamayı ileri bir tarihe bıraktı.

DARBE GECESİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKMİŞTİ

Kaçırılarak 3 saat boyunca işkence gördüğünü ileri sürerek Bulgar polisine başvurarak şikayetçi olan gazeteci Benli, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda "darbenin şerefine kadeh kaldırdığı" ileri sürülen görüntüleri çeken kişiydi. Hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak" suçlamasıyla verilmiş diğer hapis cezaları nedeniyle Bulgaristan'a kaçan Benli burada iş insanı S. Y.'nin adamları O. K., Ş. G., S. A. ve M. T. tarafından Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde bir otomobile zorla bindirilerek yakınlarda bir köy evine götürülerek alıkonduğunu, işkence gördüğünü, kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu ve parasının zorla alındığını ileri sürmüş, azmettirici olarak da Gürkan'dan şikayetçi olmuştu. Benli, kendisini alıkoyanların Gürkan'la ilgili eleştiri yazıları yazmaması, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerin kendilerine teslim etmesini istediklerini ileri sürmüştü.

Belediye Başkanı Gürkan da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çekilen görüntülerle kendisine şantaj yapmaya çalıştığını ileri sürdüğü Benli'den şikayetçi olmuştu.

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