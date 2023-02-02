Kanal İstanbul neden önemli? Uzman isim canlı yayında açıkladı: Kazalar nasıl önlenecek?

BOĞAZ'DA KAZA RİSKİ ÇOK YÜKSEK

İstanbul Boğazı'nın olumlu bir yönüne bakalım. Ortasından deniz geçen tek şehir İstanbul. Günlük 500 bin yolcu Boğazı kullanıyor. Ama bu Boğaz'da çok kıvrımlar var, dip akıntılar var. Dolayısıyla burada kazayla karışma ihtimali çok yüksek.

EMNİYETLİ GEÇİŞ KAPASİTESİ AÇILDI

Burada gemi trafiğinde ciddi artış var. 35 bin 146 gemi geçmiş geçen yıl. Buranın emniyetli geçiş kapasitesi 25 bin. Kapasiteyi aşmış. Gemilerin boyutları da büyüyor. Burada geminin yüküne bakmak lazım. Geçen yıl 383 milyon ton yük geçmiş. Bunların içinde yanıcı, petrol, doğalgaz var. Yükün yüzde 40'ı patlayıcı maddelerden oluşuyor.