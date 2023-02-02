Kanal İstanbul neden önemli? Uzman isim canlı yayında açıkladı: Kazalar nasıl önlenecek?

İstanbul Boğazı'nda artan gemi trafiği nedeniyle, pek çok tehlikeli kaza meydana geliyor. Bu gemilerin yaklaşık yarısının petrol, doğalgaz gibi yanıcı maddeler taşıması tehlikenin boyutunu da artıyor. Hükümet bu tehlikelerin önüne geçmek için Kanal İstanbul projesini başlattı. Peki Kanal İstanbul kazaların önüne nasıl geçecek? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber canlı yayınında Kanal İstanbul'un avantajlarını tek tek anlattı.
İstanbul Boğazı'nda yakın zamanda, 16 Ocak'ta Sarıyer açıklarında bir gemi karaya oturmuştuç. Yine 2022 Aralık ayında 2 gemi çarpıştı ve bu gemiler güçlükle güvenli limana çekilmişti. Gemilerin akaryakıt taşıması ciddi tehlikelere sebep oluyor.
Kanal İstanbul neden önemli? Boğaz'daki kazalar nasıl önlenecek? | Video
Bebek sahile 40 metre kala ise, bir kargo gemisi güçlükle durduruldu.
Bu kazaların haricinde dün bir sis oldu, Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Daha öncede 1979 yılunda Boğaz'da 100 bin ton akaryakıt taşıyan gemi yandı. Günlerce o geminin sönmesi beklendi.
BOĞAZ'DA KAZA RİSKİ ÇOK YÜKSEK
İstanbul Boğazı'nın olumlu bir yönüne bakalım. Ortasından deniz geçen tek şehir İstanbul. Günlük 500 bin yolcu Boğazı kullanıyor. Ama bu Boğaz'da çok kıvrımlar var, dip akıntılar var. Dolayısıyla burada kazayla karışma ihtimali çok yüksek.
EMNİYETLİ GEÇİŞ KAPASİTESİ AÇILDI
Burada gemi trafiğinde ciddi artış var. 35 bin 146 gemi geçmiş geçen yıl. Buranın emniyetli geçiş kapasitesi 25 bin. Kapasiteyi aşmış. Gemilerin boyutları da büyüyor. Burada geminin yüküne bakmak lazım. Geçen yıl 383 milyon ton yük geçmiş. Bunların içinde yanıcı, petrol, doğalgaz var. Yükün yüzde 40'ı patlayıcı maddelerden oluşuyor.
En öncelikli gerekçe buradaki yoğunluğun azaltılması. Denizi karaya benzetsinler. Burada bir kuyruk oluşacak. Gemi trafiği, denizi de kirletecek. Bu trafik nedeniyle binlerce dolarlık kayıp olacak.
6'lı masa bununla ilgili bir rapor yayınlamış ama, Kanal İstanbul'un getirdiklerini görmezden gelmişler. Onlarca profösörün araştırmalarını okumamışlar.
KARADENİZ'LE MARMARA ARASINDA BİR ALTERNATİFE İHTİYAÇ VAR
Karadeniz'le Marmara arasında bir alternatife ihtiyaç var. Burada etütler yapılmış ve en doğru yere karar verilmiş. Burada gemilerin kafa kafaya gelme ihtimali bile yok. Bu sistemle beraber hem kapasite artışı yaşanacak hem kaza riski sıfıra inecek. Beklemeler ortadan kalkacak. Ama siz kalkıp 'Kanal İstanbul yapılmayacak' diyorsunuz. Dünyadaki ticaretin yüzde 90'ı denizden yapılıyor. 50 bin gemi, 20 bin liman arasında gidip geliyor. Bunun büyük kısmı bu havzadan gerçekleşiyor.