Kanal İstanbul neden önemli? Boğaz’daki kazalar nasıl önlenecek? | Video

İstanbul Boğazı'nda yakın zamanda pek çok kaza yaşandı. Kazaya karışan gemilerin büyük çoğunluğunun, petrol, doğagaz türü yanıcı maddeler taşıması tehlikeyi daha da artırıyor. Boğaz'da artan gemi trafiği de kaza riskini artıyor. Hükümet bunun önüne geçmek için Kanal İstanbul projesini başlattı. Ancak 6’lı koalisyon iktidara gelirse Kanal İstanbul projesini bitireceğini vaat etti. Peki Kanal İstanbul neden gerekli? İstanbul Boğazı'ndaki kazaların sebebi ne? En çok kaza nerelerde oluyor? Kanal İstanbul Boğaz'daki riski nasıl önleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.