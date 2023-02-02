Kanal İstanbul neden önemli? Boğaz’daki kazalar nasıl önlenecek? | Video
İstanbul Boğazı'nda yakın zamanda pek çok kaza yaşandı. Kazaya karışan gemilerin büyük çoğunluğunun, petrol, doğagaz türü yanıcı maddeler taşıması tehlikeyi daha da artırıyor. Boğaz'da artan gemi trafiği de kaza riskini artıyor. Hükümet bunun önüne geçmek için Kanal İstanbul projesini başlattı. Ancak 6’lı koalisyon iktidara gelirse Kanal İstanbul projesini bitireceğini vaat etti. Peki Kanal İstanbul neden gerekli? İstanbul Boğazı'ndaki kazaların sebebi ne? En çok kaza nerelerde oluyor? Kanal İstanbul Boğaz'daki riski nasıl önleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
00:42
15:02
Kanal İstanbul neden önemli? Boğaz’daki kazalar nasıl önlenecek? | Video 02.02.2023 | 11:45
02:11
17:36
09:39
00:39
Bakan Akar, Kış Tatbikatı için Kars’a geldi | Video 02.02.2023 | 08:39
02:28
00:13
Kar yağışı nedeniyle Antalya yolu trafiğe kapatıldı | Video 01.02.2023 | 22:13
01:43
Çad, yarın İsrail’de büyükelçilik açacak | Video 01.02.2023 | 21:44
02:46
01:55
Karla kaplanan ilçenin doğal güzellikleri eşsiz manzaralar sunuyor | Video 01.02.2023 | 18:26
06:30
01:52
55:17
01:23
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan "Bay bay Kemal" | Video 01.02.2023 | 12:35
02:57
00:54
Bakan Akar: "Saldırılara anında misliyle karşılık veriyoruz" | Video 01.02.2023 | 12:13
00:39
01:53
Kar, Beylikdüzü’nde etkisini gösterdi | Video 01.02.2023 | 00:26