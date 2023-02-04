Diyarbakırlı kadınların ‘Hanım Ağası’ kar-kış demeden köyleri geziyor

Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden biri olan 'Şeyhdoda Aşireti'nin lideri olan 51 yaşındaki bir çocuk annesi Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'ın en ücra ilçe ve köylerine kadar giderek kadınlarla bir araya geliyor. Kar-kış demeden kadınların sorunlarını dinleyen Suna Kepolu Ataman, bölgede kadınların ve genç kızların 'Hanım Ağası' oldu.
Son olarak gittiği Kulp ilçesinde kar üzerinde kendisini karşılayanlarla halaylar çeken Hanım Ağa, kadınlara da örnek oluyor. Talepleri ve sorunları tek tek ziyaret ettiği evlerde dinleyen Ataman, ailelere eğitim başta olmak üzere maddi ve manevi destekte bulunuyor.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ KADINLARDIR"
Diyarbakır'da ilçe ve köy ziyaretleri sırasında bölge halkının AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük umutlar bağladığını gördüğünü belirten Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır başta olmak üzere bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük destekçisinin kadınlar olduğunu söyledi. 90'lı yıllarda bölgede en büyük acıyı kadınların yaşadığına dikkat çeken Hanım Ağa, "AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte bölge halkı için de önemli adamlar atıldı. OHAL'in ilk olarak kaldırılması, bölge insanı üzerinde büyük rahatlama sağladı. Bunun ardından atılan önemli adamlar, hayata geçirilen projelerle son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye çok iyi bir yere taşıdı" dedi.
"BÖLGE KADINI ARTIK DAHA GÜÇLÜ"
Kadınların hayata katılması, ekonomik özgürlüklerini sağlamaları açısından da hükümetin önemli projeleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Ataman, "Bölge kadını artık daha güçlü ve kendine güveniyor. Yaptığımız köy ya da ilçe ziyaretleri sırasında bunu görebiliyoruz. Görüşme yaptığımız kadınlarımız da, sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesini istiyor.
Türkiye'yi eskiye götürecek iktidarlara şans vermeyeceklerini biliyoruz. Kadınlarımız eski Türkiye'ye dönmek istemiyor. Yine bazı siyasi partiler son günlerde bölge halkının oyunu almak amacıyla söylemleriyle dikkat çekmek istiyor. Bunu her insanın bilmesi gerekiyor, Kürtlerin gerçek partisi AK Partidir" ifadelerini kullandı.