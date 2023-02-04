Diyarbakırlı kadınların ‘Hanım Ağası’ kar-kış demeden köyleri geziyor

"CUMHURBAŞKANIMIZIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ KADINLARDIR"

Diyarbakır'da ilçe ve köy ziyaretleri sırasında bölge halkının AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük umutlar bağladığını gördüğünü belirten Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır başta olmak üzere bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük destekçisinin kadınlar olduğunu söyledi. 90'lı yıllarda bölgede en büyük acıyı kadınların yaşadığına dikkat çeken Hanım Ağa, "AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte bölge halkı için de önemli adamlar atıldı. OHAL'in ilk olarak kaldırılması, bölge insanı üzerinde büyük rahatlama sağladı. Bunun ardından atılan önemli adamlar, hayata geçirilen projelerle son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye çok iyi bir yere taşıdı" dedi.