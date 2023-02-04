Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Aydın’da önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
MENDERES'İN MEKTUBUNU OKUDU
"Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından tekrardan sizinle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın'ın gönlümüzde farklı bir yeri var.
Aydın'a son gelişimizde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini Yaslıada'ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere ithafen yazdığı son mektubu okumuştum;
'Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim.
Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, 'Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir.'
İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?
Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.'
"BİZİM CHP'DEN VE YANDAŞLARINDAN FARKIMIZ BU..."
Menderes'le beraber 592 kişinin yargılandığı Yassıada'yı biliyorsunuz. Biz bu yeri 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' haline getiridk. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük.
Bu salonlarda yargılananlardan biri de Ahmet Tevfik İleri'ydi. Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama mahkum edilen ardından cezası ömür boyu hapse çevrilen Ahmet Tevfik İleri yattığı Kayseri Cezevinde hastalanmış ardından vefat etmiştir. Merhum İleri, vefatından önce ailesine yazdığı mektupta 'Size, mal, mülk servet bırakamadım. Yalnızda şerefli, namuslu, erkek bir ad bırakabildim' diyor.
Darbeciler ülke yönetimini ele geçirince başa getirdikleri Cemal Gürsel'in ilk işi İnönü'yü aramak oldu. Gürsel İnönü'ye 'Emirleriniz bizim için peyrgamber buyruğudur' diyor. CHP budur. CHP'yi iyi tanıyın. Aydın CHP'ye en iyi ideal dersi vermeye hazır mı? İnönü de Gürsel'e 'Büyük iş başardınız' diyerek mukabelede bulunuyor.
Tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes'i devirmenin sevincini böyle yaşarken, hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes'i her zaman kalbinin bir köşesinde yaşatmış, fırsat bulduğunda onu ayağa kaldırmıştır.
5 İLÇEYE DOĞALGAZ
Öte yandan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Cumhurbaşkanımız kamu eliyle ilimize kazandırılan yatırımların açılışları ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan Koçarlı, Germencik, Köşk, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerine ilk doğalgazı verecek" dedi.
Ökten, Aydın Şehir Hastanesi yatırımının ise daha sonraki süreçte açılacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız toplu açılış töreni için kentimize geliyor. Efeler ve Nazilli'deki törenlerde halkla buluşacak.
Seçim sürecinde Cumhurbaşkanımız programın yoğunluğuna göre Aydın'a tekrar bir ziyareti söz konusu olabilir. Açılışı yapılacak yatırımlar arasında Şehir Hastanesi bulunmuyor. Hastane ve diğer kamu yatırımlarının açılışları ilerleyen süreçte yapılacak" diye konuştu.