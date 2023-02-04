Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Aydın’da önemli açıklamalar

İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?



Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.'

"BİZİM CHP'DEN VE YANDAŞLARINDAN FARKIMIZ BU..."

Menderes'le beraber 592 kişinin yargılandığı Yassıada'yı biliyorsunuz. Biz bu yeri 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' haline getiridk. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük.