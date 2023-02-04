Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın'da önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın'da önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın'da önemli açıklamalar | Video

04.02.2023 | 16:22

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Menderes'in mektubunu okuyarak başlayan Başkan Erdoğan, "Biz Yassıada'yı 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' haline getirdik. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Menderes'in 'Yeter söz milletindir' sloganını kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi, "Bu 'Bay Bay Kemal' hangi yüzle Menderes'in sloganına çöküyor. Rahmetliden sonra bu slogan bize aittir. Sen hangi yüzle bu sloganı sahipleniyorsun?" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Aydın’da önemli açıklamalar | Video 44:12
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın'da önemli açıklamalar | Video 04.02.2023 | 16:22
HDP’li vekiller teröristin cenazesine katıldı | Video 00:29
HDP'li vekiller teröristin cenazesine katıldı | Video 04.02.2023 | 15:31
Başkan Erdoğan makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti | Video 03:28
Başkan Erdoğan makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti | Video 04.02.2023 | 13:34
Başkent’te çileye dönen kar yağışına vatandaş isyan etti: Algı, Beceriksizlik Mansur Yavaş | Video 00:41
Başkent'te çileye dönen kar yağışına vatandaş isyan etti: Algı, Beceriksizlik Mansur Yavaş | Video 04.02.2023 | 11:48
SON DAKİKA: CHP PM ’Adaylık’ gündemi ile toplanıyor! Kılıçdaroğlu adaylık yetkisi mi alacak? | Video 02:55
SON DAKİKA: CHP PM 'Adaylık' gündemi ile toplanıyor! Kılıçdaroğlu adaylık yetkisi mi alacak? | Video 03.02.2023 | 17:09
Başkan Erdoğan’dan Babacan’a sert tepki: Bizimle adam gibi yürüdüler, bizden sonra kayboldular | Video 03:53
Başkan Erdoğan'dan Babacan'a sert tepki: "Bizimle adam gibi yürüdüler, bizden sonra kayboldular" | Video 03.02.2023 | 16:18
Son Dakika: Restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 32:51
Son Dakika: Restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 03.02.2023 | 16:01
Bakan Karaismailoğlu’ndan Avrasya Tüneli’nden geçen 100 milyonuncu aracın sürücüsüne hediye | Video 06:06
Bakan Karaismailoğlu'ndan Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sürücüsüne hediye | Video 03.02.2023 | 14:49
Karabük’te tebessüm ettiren anlar! Küçük kız, sırtındaki kuşu oda oda gezip aradı | Video 00:57
Karabük'te tebessüm ettiren anlar! Küçük kız, sırtındaki kuşu oda oda gezip aradı | Video 03.02.2023 | 13:12
Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı’nı üretimin yüzyılı yapacağız | Video 10:58
Bakan Varank: "Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapacağız" | Video 03.02.2023 | 12:56
Gökçeada Belediye Başkanı ve 4 şüpheli Adliye’de! Ver ruhsatı al parayı! Ruhsatı verdi 400 bini aldı | Video 02:24
Gökçeada Belediye Başkanı ve 4 şüpheli Adliye’de! Ver ruhsatı al parayı! Ruhsatı verdi 400 bini aldı | Video 03.02.2023 | 12:00
Başkan Erdoğan’dan gençlere video mesaj: Geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin 03:43
Başkan Erdoğan'dan gençlere video mesaj: "Geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin" 03.02.2023 | 12:07
ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Düşüş sürüyor! TÜİK Ocak 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı | Video 09:23
ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Düşüş sürüyor! TÜİK Ocak 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı | Video 03.02.2023 | 10:18
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi’ne operasyon! 3 başkan yardımcısı dahil 28 kişi gözaltına alındı | Video 01:55
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! 3 başkan yardımcısı dahil 28 kişi gözaltına alındı | Video 03.02.2023 | 10:30
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Çetin adliyeye sevk edildi | Video 00:43
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Çetin adliyeye sevk edildi | Video 03.02.2023 | 09:36
Mustafa Varank: 6’lı Masa’nın teknoloji ve inovasyondan haberi yok! Bizi izlemeye devam etsinler | Video 04:33
Mustafa Varank: "6'lı Masa'nın teknoloji ve inovasyondan haberi yok! Bizi izlemeye devam etsinler" | Video 02.02.2023 | 18:29
Bakan Dönmez: Hedefimiz gaz merkezi olmak | Video 09:20
Bakan Dönmez: "Hedefimiz gaz merkezi olmak" | Video 02.02.2023 | 17:10
Küçükçekmece’de dolu yağışı etkili oldu | Video 01:38
Küçükçekmece’de dolu yağışı etkili oldu | Video 03.02.2023 | 00:16
Son dakika: Bakan Nebati’den Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video 12:02
Son dakika: Bakan Nebati'den Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video 02.02.2023 | 20:58
Son dakika: Bahçelievler’de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var | Video 00:20
Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var | Video 02.02.2023 | 20:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA