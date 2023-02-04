Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın'da önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Menderes'in mektubunu okuyarak başlayan Başkan Erdoğan, "Biz Yassıada'yı 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' haline getirdik. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Menderes'in 'Yeter söz milletindir' sloganını kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi, "Bu 'Bay Bay Kemal' hangi yüzle Menderes'in sloganına çöküyor. Rahmetliden sonra bu slogan bize aittir. Sen hangi yüzle bu sloganı sahipleniyorsun?" dedi.