Eski CHP'li bakandan Akşener'e açık tehdit! "Elimde belgeler var hepsini açıklarım"





"HODRİ MEYDAN"

Meral Akşener'e meydan okuyan Yaşar Okuyan; "Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Kaldı ki o masayı dağıttığı anda, sayın Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var. Beni burada konuşturmasın. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Parti'nin içinde olan konuşmaların hepsi onun bilgisi ile oluyor" ifadelerini kullandı.