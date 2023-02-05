Eski CHP'li bakandan Akşener'e açık tehdit! "Elimde belgeler var hepsini açıklarım"
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP’li Yaşar Okuyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için zehir zemberek sözler söyledi. Okuyan özel bir televizyon kanalında katıldığı programda Akşener'i açık açık tehdit etti. Yaşar Okuyan; "Eğer Meral Akşener masayı dağıtrsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam" dedi.
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