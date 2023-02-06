SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ HABERLERİ

22.08: AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar: Şu ana kadar 1762 can kaybı, 12 bin 68 yaralı var. Deprem nedeniyle 5 bin 606 bina yıkıldı.

21.41: Aile Bakanlığı: Kahramanmaraş'da 111, Adana'da 113, Hatay'da 126, Gaziantep'de 64, Osmaniye'de 48, Malatya'da 59, Adıyaman'da 38, Diyarbakır'da 117, Şanlıurfa'da 92, Kilis'de 40 olmak üzere toplam 808 psikososyal destek personelimiz ve 179 aracımızla vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz.Ayni yardımların toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 10 ilimizde toplam 15 depo kurduk.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızda görevli 359 personelimiz ile ayni yardımların dağıtım koordinasyonunu sağlıyor ve arama kurtarma çalışmalarına destek veriyoruz.Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250 milyon TL nakdi yardım aktardık.Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

21.05: AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar: 1511 iş makinesi, görevlendirildi. Afet bölgesi için 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi Tüm AFAD birimleri teyakkuzda ve bölgeye sevk edildi. 1651 can kaybı, 11 bin 119 yaralı, 5 bin 606 binada göçük var. 6 bin 445 kişi ise enkazdan çıkartıldı. Bölgede tedbiren ham petrol akışı durduruldu. Deprem bölgelerine mobil baz istasyonları sevk edildi.

20.37: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir.

20.21: Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile açıklama yaptı.