Pendik’ten deprem bölgesine yardım köprüsü

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından erken saatlerde bölgeye hareket eden Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesiyle Kahramanmaraş ve depremden etkilenen diğer bölgelerde görev yapacak. 20 kişilik ekip, tam donanımlı teçhizatlarla dolu araçlarla bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak; ayrıca su ve gıda gibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak.
Tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD koordinesinde çalışmalara katılmak üzere hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgesinde çalışacaklar. Tüm milletimize geçmiş olsun. Bugünleri de el ele vererek birlikte aşacağız" dedi.
Pendik Belediyesi deprem bölgelerine gönderilmek üzere vatandaşlardan gelen yardımları toplamaya başladı. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, Powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, kadın hijyen kiti, temizlik hijyen malzemesi getirebiliyor. Getirilen yardımların kullanılmamış malzemeler olması gerekiyor. Vatandaşlar yardımları Pendik Belediyesinin tüm tesislerine bırakabiliyor. Toplanan yardımlar tasnif edildikten sonra mağdurlara ulaştırılmak üzere yola çıkacak.Deprem Son Dakika: Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından 7.6'lık yeni bir deprem daha! Ölü sayısı artıyor