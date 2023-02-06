Pendik’ten deprem bölgesine yardım köprüsü

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından erken saatlerde bölgeye hareket eden Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesiyle Kahramanmaraş ve depremden etkilenen diğer bölgelerde görev yapacak. 20 kişilik ekip, tam donanımlı teçhizatlarla dolu araçlarla bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak; ayrıca su ve gıda gibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak.