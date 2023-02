18.21: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız için her türlü tedbir alındı. Enkazların altındaki canlar çıkartılmaya çalışılırken etrafındaki binaları da boşaltıyoruz. Yemek ve giyecek ihtiyacı için tek tek geziyoruz. Şu an için herhangi bir eksik gözükmüyor. Elimizde her türlü imkan ve kapasite var. Buradaki uzman ekipler ne derse o şekilde çalışmak gerekiyor. Cep telefonları çok meşgul etmemek gerekiyor. Kimse enkaza kendi başına müdahale etmesin." dedi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremin merkez üssü Pazarcık'tan görüntüler... | Video