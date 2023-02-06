SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi kameralara böyle yansıdı! İşte deprem anı...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. 7 ilde 80 kişi hayatını kaybederken, enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından 6,5 ve 6,4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşirken, büyük depremin olduğu ana ilişkin ilk görüntüler de gelmeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ'TA 7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi.
İLK BİLGİLERE GÖRE ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Deprem çok geniş bir coğrafyada etkili olurken, Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta hatta Mısır'da bile hissedildi. İlk verilere göre 7 ilde 80 kişi ise hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları tüm hızı ile sürerken, tüm Türkiye'den takviye ekipler bölgeye akın etti.
DEPREM ANI KAMERAYA YANSIDI
Türkiye tarihinin en büyük depremleri arasına giren Kahramanmaraş depremi kameralara da yansıdı. Depremin olduğu ana ilişkin farklı illerden görüntüler gelmeye başladı. Diyarbakır'da bir binanın yıkılışı da kameralara yansıyanlar arasında yer aldı.
İşte o görüntüler:
Gaziantep'te meydana gelen deprem anı kameralara böyle yansıdı | Video
Kahramanmaraş'taki deprem anı kameralara böyle yansıdı | Video