SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi kameralara böyle yansıdı! İşte deprem anı...

İLK BİLGİLERE GÖRE ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Deprem çok geniş bir coğrafyada etkili olurken, Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta hatta Mısır'da bile hissedildi. İlk verilere göre 7 ilde 80 kişi ise hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları tüm hızı ile sürerken, tüm Türkiye'den takviye ekipler bölgeye akın etti.