Kayseri’de korkutan deprem kameralara yansıdı | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de hissedildi. Deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden olurken, kentteki binaların beşik gibi sallandığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
Diğer yandan Develi ilçesindeki bir ahırın güvenlik kamerasına da sallanma anları ve içeride bulunan hayvanların korku ile ayağa kalktıkları anlar yansıdı.
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