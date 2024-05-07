6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Kahramanmaraş’ın deprem öncesi ve sonrası böyle görüntülendi | Video
Kahramanmaraş’ın deprem öncesi ve sonrası böyle görüntülendi | Video

Kahramanmaraş’ın deprem öncesi ve sonrası böyle görüntülendi | Video

07.05.2024 | 09:59

Kahramanmaraş şehir merkezinde 15-20 yıl önce çekilen fotoğraf kareleri şehrin deprem sonrası değişimini gösterdi. 6 Şubat felaketinin vurduğu şehir merkezinin şimdiki hali ise dron ile görüntülenip fotoğraflandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Akdeniz bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Depremler öncesi 2023 sonu verilerine göre nüfusu 1.116.618 olan şehirde depremler sonrası, 429 bin 729 afetzede kara ve hava yoluyla şehirden ayrıldı. Depremzede 312 bin 456 vatandaş ise memleketi Kahramanmaraş'a geri döndü. 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok yara alan merkezi oldu. Şehirde 12.980 ağır hasarlı ve yıkık bina kayda geçti. Maraş ovasına yerleşimin az olması 6 Şubat depremlerinde can ve mal kaybının daha az olmasına neden oldu. Şehrin dağ eteklerinde yerleşimin artması son 30 - 40 yıldır devam ettiği gözlemlendi.

Depremin en çok vurduğu şehir merkezindeki mahallelerin yaklaşık 15 - 20 yıl önceki fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi basın yayın biriminde görev yapan Sertaç Akkuş, arşivindeki şehrin eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı. Fotoğraf karelerinde Trabzon ve Azerbaycan Bulvarı ile Kıbrıs Meydanı görüldü. Helikopterden çekilen fotoğraf karelerinde depremin en çok vurduğu Ebrar Sitesi ve çevresi Hayrullah ve Şazibey mahalleleri de görüldü. Fotoğraflar sosyal medyadaki depremzedeleri duygulandırdı. Şehrin 6 Şubat depremlerinden geçen bir yılın ardından şimdiki hali ise dron ile görüntülendi.

Fotoğraf karelerinin eski ve yeni halleri karşılaştırılınca şehirde büyük değişimin görüldüğü ve değişimin devam ettiği görüldü. Depremzede Fahri Akkurt, "Yeni binaların hızla yapılmasını bekliyoruz benim evim de yıkıldı" dedi.

Depremzede Özgür Kaya, "İnsanlar elinden geleni yapıyor eski ve yeni hali arasında çok fark var. Gittiğim yerleri tanıyamıyor bulamıyorum" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 53 gözaltı | Video 01:23
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 53 gözaltı | Video 07.05.2024 | 11:27
Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet ciple çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 01:03
Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet ciple çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 07.05.2024 | 11:27
Yanan asırlık konaktaki patlama anı kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 04:05
Yanan asırlık konaktaki patlama anı kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 07.05.2024 | 11:07
Afetzede çocuğun akülü arabayla annesinin mezarını ziyareti yürekleri dağladı | Video 06:06
Afetzede çocuğun akülü arabayla annesinin mezarını ziyareti yürekleri dağladı | Video 07.05.2024 | 09:51
Bu iki çiçeği koparmanın cezası yarım milyon lira | Video 02:47
Bu iki çiçeği koparmanın cezası yarım milyon lira | Video 07.05.2024 | 11:07
Kahramanmaraş’ın deprem öncesi ve sonrası böyle görüntülendi | Video 02:54
Kahramanmaraş’ın deprem öncesi ve sonrası böyle görüntülendi | Video 07.05.2024 | 09:59
İZBAN raydan çıktı, yolcular acil çıkış kapısından tahliye edildi | Video 03:36
İZBAN raydan çıktı, yolcular acil çıkış kapısından tahliye edildi | Video 07.05.2024 | 10:41
Bayrampaşa’daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:03
Bayrampaşa’daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.05.2024 | 09:59
Nazilli’de alkollü araç kullanan 48 şahsın ehliyetine el konuldu | Video 01:00
Nazilli’de alkollü araç kullanan 48 şahsın ehliyetine el konuldu | Video 07.05.2024 | 10:34
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Mayıs 2024 Salı atv izle! | Video 05:08
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Mayıs 2024 Salı atv izle! | Video 07.05.2024 | 10:36
Düğünde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler gözaltına alındı | Video 00:15
Düğünde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler gözaltına alındı | Video 07.05.2024 | 10:33
İnanılmaz kurtuluş! Otomobil 2 çocuğun üzerinden geçti, burunları bile kanamadı | Video 01:39
İnanılmaz kurtuluş! Otomobil 2 çocuğun üzerinden geçti, burunları bile kanamadı | Video 07.05.2024 | 09:52
Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı | Video 01:33
Van'a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı | Video 07.05.2024 | 09:22
İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:13
İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 07.05.2024 | 09:22
Tekirdağ’da aile katliamı! Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti | Video 01:44
Tekirdağ'da aile katliamı! Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti | Video 07.05.2024 | 08:55
Mersin’de depoyu uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüpheli böyle yakalandı | Video 01:00
Mersin'de depoyu uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüpheli böyle yakalandı | Video 07.05.2024 | 08:51
Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama | Video 01:18
Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama | Video 07.05.2024 | 08:51
Bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı | Video 01:21
Bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı | Video 07.05.2024 | 08:34
AFAD’dan nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 02:32
AFAD’dan nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 07.05.2024 | 08:34
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı | Video 01:03
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı | Video 07.05.2024 | 08:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA