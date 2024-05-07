Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 17 şahıs gözaltına alındı | Video 07.05.2024 | 14:19 Şanlıurfa’da terör örgütü PKK’nın propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki izinsiz bir yürüyüşte terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede ekiplerce Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.