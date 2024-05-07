Yanan asırlık konaktaki patlama anı kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti | Video
Amasya'da Sultan II. Bayezid Camisi yanında çıkan yangında küle dönen 100 yılık tarihi konakta yaşanan patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Binada olabileceği değerlendirilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çevredeki 4 binada hasara yol açan alevler güçlükle söndürüldü.
Yangında binada olabileceği değerlendirilen Vedat Sayar (65) hayatını kaybetti. Sayar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
BAŞKAN SEVİNDİ: "KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE BÜYÜK BİR PATLAMA VAR"
Yangın yerine gelen Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Bir bina tamamen yok oldu. Diğerlerinde kısmen zarar var" dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını anlatan Başkan Sevindi, "Kamera görüntülerinde büyük bir patlama var. Küçük tüp patlaması olabileceği konuşuluyor. Herhalde vatandaşın eve geldikten sonra ısınmayla ilgili bir durum var" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Dalyan ise tarihi yapıların bulunduğu mahallenin büyük bir tehlike atlattığını söyledi.
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