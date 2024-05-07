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Video Yaşam Yanan asırlık konaktaki patlama anı kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti | Video
Yanan asırlık konaktaki patlama anı kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti | Video

Yanan asırlık konaktaki patlama anı kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti | Video

07.05.2024 | 11:07

Amasya'da Sultan II. Bayezid Camisi yanında çıkan yangında küle dönen 100 yılık tarihi konakta yaşanan patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Binada olabileceği değerlendirilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çevredeki 4 binada hasara yol açan alevler güçlükle söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Sultan II. Bayezid Camisi'nin bulunduğu Hacı İlyas Mahallesi'nde çevresinde otellerin olduğu yaklaşık 100 yıllık konakta görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp 2 katlı tarihi konağa yayılan alevler çevredeki 4 binaya da sıçradı. Yangının bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri, AFAD ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine diğer ahşap evleri boşalttı. 18 araç ve 130 personelle müdahale edilen yangın söndürüldü. Amasya Valisi Yılmaz Doruk da söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangında binada olabileceği değerlendirilen Vedat Sayar (65) hayatını kaybetti. Sayar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

BAŞKAN SEVİNDİ: "KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE BÜYÜK BİR PATLAMA VAR"
Yangın yerine gelen Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Bir bina tamamen yok oldu. Diğerlerinde kısmen zarar var" dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını anlatan Başkan Sevindi, "Kamera görüntülerinde büyük bir patlama var. Küçük tüp patlaması olabileceği konuşuluyor. Herhalde vatandaşın eve geldikten sonra ısınmayla ilgili bir durum var" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Dalyan ise tarihi yapıların bulunduğu mahallenin büyük bir tehlike atlattığını söyledi.
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