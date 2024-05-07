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Video Yaşam Başı kesilerek su kanalına atılan cesedin kimliği belli oldu | Video
Başı kesilerek su kanalına atılan cesedin kimliği belli oldu | Video

Başı kesilerek su kanalına atılan cesedin kimliği belli oldu | Video

07.05.2024 | 12:34

Kastamonu’da öldürüldükten sonra başı kesilerek su kanalına atılan cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan inşaat ustasına ait olduğu kesinleşti. Kızının sosyal medyadaki paylaşımı ise yürekleri burktu.

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Olay, önceki gün Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş bir araç bulan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu. Jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde olayla ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin baş kısmı ise henüz bulunamadı.

BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan, bulunan cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan inşaat ustası Adem Yeşilgil'e ait olduğu ortaya çıktı. 3 gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenilen Yeşilgil'in cesedi ailesi tarafından teşhis edildi. Yeşilgil'in cenazesinin, yaşadığı Kastamonu'nun Araç ilçesi İğdir köyünde helallik alınmasının ardından, bugün ikindi namazına müteakiben memleketi Sinop'un Durağan ilçesi Alpuğan Köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

KIZININ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU
Adem Yeşilgil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Kızı Hayriye Yeşilgil Doğan, babasının ölüm haberini duyurduğu sosyal medya paylaşımında, "Babam, babam kaç gündür biz senin yolunu bunun için mi bekledik. Babam bu kadar kolay mı, bizi bıraktın da gittin babam" ifadelerine yer verdi.

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