9 kişinin öldüğü kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kamyon şoförü tutuklandı | Video
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yoldan çıkarak minibüse çarpan ve 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili yürütülen soruşturmada kamyon şoförü Mehmet Göğüş tutuklandı.
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