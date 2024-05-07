9 kişinin öldüğü kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kamyon şoförü tutuklandı | Video 07.05.2024 | 16:03 Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yoldan çıkarak minibüse çarpan ve 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili yürütülen soruşturmada kamyon şoförü Mehmet Göğüş tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza dün sabah İslahiye ilçesi Hassa karayolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyir eden Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarpmıştı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kamyon şoförü Mehmet Göğüş tutuklanırken, minibüs şoförü Latif Örs ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.