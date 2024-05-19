Demet Evgar'dan doğum gününe özel dans | Video
Ünlü oyuncu Demet Evgar, yeni yaşını kutlamak için dizi setinde dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Demet Evgar'a oyuncu arkadaşlarından da yorum yağdı.
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