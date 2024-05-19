Eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti | Video 19.05.2024 | 15:55 Mardin’in Midyat ilçesinde eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gölcük Mahallesi'nde yabancı uyruklu Medıa Almahmoud (28), sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Almahmoud'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.