Ayvalık’ta polisten uyuşturucu operasyonu | Video 07.05.2024 | 14:49 Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yapılan operasyonda; 545 kök Hint keneviri ile ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi.Operasyonda; H.M. isimli şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli soruşturmasının ardından Ayvalık Adliyesi'ne götürülen H.M. isimli şahıs, yapılan yargılanmasının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.