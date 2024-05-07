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Video Yaşam Ayvalık’ta polisten uyuşturucu operasyonu | Video
Ayvalık’ta polisten uyuşturucu operasyonu | Video

Ayvalık’ta polisten uyuşturucu operasyonu | Video

07.05.2024 | 14:49

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon gerçekleştirildi.

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Yapılan operasyonda; 545 kök Hint keneviri ile ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi.

Operasyonda; H.M. isimli şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli soruşturmasının ardından Ayvalık Adliyesi'ne götürülen H.M. isimli şahıs, yapılan yargılanmasının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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