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Video Yaşam Afetzede çocuğun akülü arabayla annesinin mezarını ziyareti yürekleri dağladı | Video
Afetzede çocuğun akülü arabayla annesinin mezarını ziyareti yürekleri dağladı | Video

Afetzede çocuğun akülü arabayla annesinin mezarını ziyareti yürekleri dağladı | Video

07.05.2024 | 09:51

Hatay’da depremin ilk günlerinde enkaz altındaki vatandaşları yaşatmak amacıyla görev alan sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, depremde annesini kaybeden Kerim’in annesinin mezarına akülü arabayla gitme hayalini gerçekleştirdi. Asrın felaketinde vefat eden annesinin mezarını akülü arabasıyla ziyaret eden 8 yaşındaki Kerim’in davranışı yürekleri dağladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler de en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce insan hayatını kaybetti. İnsanların yıllardır yaşadıkları evler, deprem sonrası mezarları olmuştu. Depreme Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yakalanan 8 yaşındaki Kerim Sarıgül'ün 40 yaşındaki annesi Aslı Sarıgül de asrın felaketinde hayatını kaybetti. Depremde annesini kaybeden Kerim, doğum gününde okula ziyarete gelen Sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul'la tanıştı. Sağlıkçı Ertuğrul, akülü arabayla annesinin mezarına gitmek isteyen Kerim'in hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Kerim'in hayalini gerçekleştirmek isteyen sağlıkçı Havva, istediği akülü arabayı Kerim'e hediye etti. Hayalini gerçekleştiren afetzede Kerim'e mezarlık ziyaretinde sağlıkçı Ertuğrul'da eşlik etti. Yürekleri dağlayan ziyarette Kerim, annesinin mezarı başında dua okuduktan sonra çiçekleri suladı. 8 yaşındaki Kerim'e akülü arabayı almasını sağlayan Havva, Kerim'in hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu ve gururunu buruk yaşadı.

"AKÜLÜ ARABAYLA ANNEMİN MEZARINA GELDİM VE ÇOK MUTLUYUM"
Akülü arabasıyla annesinin mezarını ziyaret eden afetzede Kerim, "Depremden sonra evimiz ve okul yıkılmıştı. Ben buraya bahçemize geldim. Buradaki okula yazdırıldım. Havva abla, doğum günümde okulumuza pasta getirdi. O zamanda arkadaşlarıma benim doğum günüm olduğunu söyledim. Havva abla elinde pastayla gelince arkadaşlarım Kerim'e mi getirdiniz dediler. Havva ablam evet dedi. O zaman tanıştık. Bana ev yaptı. Hayalimi gerçekleştirdi. Akülü araba aldı. Akülü arabayla annemin mezarına geldim ve çok mutluyum" dedi.

"8 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK İÇİN ANNESİNİN MEZARININ BAŞINDA BİZE EV YAPILIYOR DEMESİ KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"
8 yaşındaki afetzede Kerim'in hayalini gerçekleştiren sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, "Biz Kerimle depremden sonra tanıştık. Depremde annesini kaybetti. Bizden bir istekte bulundular. Yaşadıkları konteynera ve çadıra fareler geliyordu. Zemin desteği verir misiniz dediler. Sahaya görmeye gittiğimizde ev yapmaya karar verdik. Kerim bizden akülü araba istedi. Akülü arabayla annesinin mezarına gitmek istiyordu. Biz evi yaparken akülü arabasını da aldık. Şimdi Kerim'in annesinin mezarının başındayız. 8 yaşındaki bir çocuk için annesinin mezarının başında bize ev yapılıyor demesi kolay bir şey değil. Akülü araba istemesi ve bizim bunu sağlamamız kolay değil. Dernek olarak Kerim ve diğer çocukların yanındayız" ifadelerini kullandı.

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