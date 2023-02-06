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Giriş Tarihi: 6.2.2023 13:41 Son Güncelleme: 6.2.2023 14:08

A Haber canlı yayınında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası A Haber muhabirinin Malatya'da canlı yayın yaptığı sırada deprem meydana geldi. Muhabir ve çevredeki vatandaşlar kaçışmaya çalışırken facianın boyutu bir kere daha gözler önüne serildi.

A Haber canlı yayınında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı

Dün sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde meydana gelen depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Afet nedeniyle binlerce yaralı ve ve 2 bin 818 bina yıkılmış durumda.

DEPREM ANI CANLI YAYINDA

Olay yerine gelen A Haber muhabiri, tehlikeli bir alanda canlı yayın yaparken bir anne ve iki çocuğunu gördü. İlk olarak onları güvenli bölgeye çeken muhabir açıklamalarda bulunurken canlı yayında deprem meydana geldi. Olay sırasında vatandaşların hızla sokak ortasına toplandığı görüldü.

YIKILMA SESLERİ GELİYOR

A haberde deprem devam ederken canlı yayında konuşan muhabirin açıklamaları sırasında binalardan yıkılma sesleri de gelmeye devam etti. Muhabir, "Toz bulutundan dolayı hareket etmekte zorlanıyor. Bir kere daha uyarıda bulunalım: Yetkililerin söylediği güvenli yerlere gidin. Binalarda durmayalım" ifadelerine yer verdi.

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A Haber canlı yayınında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı
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