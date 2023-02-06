A Haber canlı yayınında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı

DEPREM ANI CANLI YAYINDA

Olay yerine gelen A Haber muhabiri, tehlikeli bir alanda canlı yayın yaparken bir anne ve iki çocuğunu gördü. İlk olarak onları güvenli bölgeye çeken muhabir açıklamalarda bulunurken canlı yayında deprem meydana geldi. Olay sırasında vatandaşların hızla sokak ortasına toplandığı görüldü.