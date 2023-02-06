SON DAKİKA: Malatya’da canlı yayın sırasında 7.6 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada | Video

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği bölgede A Haber Muhabiri Malatya'da depreme yakalandı. İşte o anlar canlı yayına böyle yansıdı. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre yeni depremin merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü, şiddetinin ise 7.6 olarak ölçüldüğü belirtildi.