7,4'lük depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık kamerada CANLI YAYIN
Son dakika deprem haberleri | Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,4'lük depremin meydana getirdiği yıkım ve deprem enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları kamerada...
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7,4'lük depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık kamerada CANLI YAYIN 06.02.2023 | 11:54
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Kayseri’de korkutan deprem kameralara yansıdı | Video 06.02.2023 | 11:32
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Diyarbakır'da deprem enkazından kurtarma çalışmaları kamerada CANLI YAYIN 06.02.2023 | 11:23
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Adıyaman'da deprem'in enkazı gün ağarınca ortaya çıktı | Video 06.02.2023 | 11:14
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Hatay'da deprem enkazı altından kurtulma anı kamerada 06.02.2023 | 11:05
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7.4'lük deprem sonrası Hatay'da havalimanı pisti yarıldı | Video 06.02.2023 | 10:31
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Hatay-Reyhanlı arasındaki yol deprem sonrası çöktü! | Video 06.02.2023 | 10:36
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Sivas’ta deprem anı kameralara böyle yansıdı | Video 06.02.2023 | 10:13
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Şanlıurfa'da binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı 06.02.2023 | 10:23
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Malatya'da yıkılan binadan 1 kişi böyle kurtarıldı | Video 06.02.2023 | 10:11
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Gaziantep Kalesi 7,4 büyüklüğündeki depremde büyük hasar gördü | Video 06.02.2023 | 10:11
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Osmaniye'de deprem bölgesinden canlı yayın | 06.02.2023 | 09:54
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Siirt’teki depremin şiddeti kamerada | Video 06.02.2023 | 09:53
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