Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı. Depremin hissedildiği ilk andan itibaren Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekipleri, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine gitmek üzere hazırlıklarına başladı. Tuzla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanan ekipler, ekipmanlarını araçlara yükledikten sonra havalimanına doğru yola çıktılar. Ekipler, AFAD'ın belirleyeceği bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına başlayacaklar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da AFAD ekibinin yola çıkması sürecini yakından takip etti.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi Üyesi Barış Vural," Araçlarımıza ekipmanlarımızı yükledik. Her şeyimiz hazır. Buradan Atatürk Havalimanı'na geçiyoruz. Oradan kargo uçağı ile mevkiimize geçeceğiz" dedi. Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin Ulaştırma Sorumlusu Salih Yaman," Ekiplerimiz hazır. AFAD'dan talimatımızı aldık. Havalimanına geçiyoruz. Yardım ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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