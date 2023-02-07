Bakan Nebati, Viranşehir’de hastaları ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen Şanlıurfa'yı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, baba ocağı Viranşehir ilçesine de geçti. Viranşehir Kaymakamlığı ve Viranşehir Belediyesi tarafından depremin hemen ardından oluşturulan Kriz Masası'nı ziyaret eden Bakan Nebati, baba ocağındaki hasar tespiti ve yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Önder Çengel ve Belediye Başkanı Salih Ekinci'den bilgi aldı.

Türkiye'nin büyük bir afet olayı ile karşı karşıya kaldığını belirten Bakan Nebati, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, olası ihtiyaçların giderilmesi konusunda talimatlar verdi.

Bakan Nebati'ye depremin ardından Viranşehir'de yaptıkları çalışmaları anlatan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden Viranşehir'in de etkilendiğini belirterek, depremin ilk anından itibaren Viranşehir Kaymakamlığı ile birlikte oluşturdukları Kriz Masası sayesinde koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşların yanında yer aldıklarını söyledi.

Başkan Ekinci, depremin; sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın bir gerçeği olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef gerçekleşen son olayla birlikte depremin en acı yönünü bir kez daha görmek durumunda kaldık. Umarım en kısa sürede enkaz altında bulunan tüm vatandaşlarımıza sağ salim bir şekilde ulaşılır. Tüm vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Bakan Nebati, daha sonra Viranşehir Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin de eşlik ettiği Bakan Nebati, Adıyaman'daki depremde yaralanarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirilip tedavi altına alınan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Nebati, yaşanan korkunç depremde Hatay'da yakınlarını kaybeden Viranşehirli bir aileye taziye ziyaretinde bulundu. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Bakan Nebati, daha sonra ilçeden ayrıldı.