Başkan Erdoğan: Coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız.

2 büyük deprem 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 kenti etkiledi. Her iki depremde yeryüzünde 7 km gibi yıkımın şiddetini artıran bir yakınlıkta yaşanmıştır. Bu depremler çok geniş bir alanda çok büyük yıkıma sebep olmuştur.Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız. Ekiplerimiz fedakarca hareket etmektedir. Yurt içinden ve yurt dışından ekiplerle sayı artıyor. Çok fazla gönüllü de yardım çalışmalarında yer alıyor. Tüm tedbirleri adım adım hayata geçiriyoruz.

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100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK TAHSİS EDİLDİ

İlave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen felaketlere refakat ediyor. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesindeki yolları kullanmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. 1000'e yakın ambulans toplamda 5 bin sağlık personeli katılıyor.

İçişleri Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize mensup güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel, arama-kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanı sıra, Deniz Kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil Tüm imkanlarıyla arama-kurtarma, tahliye ve yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla zaten sahadadır. Jandarmamız binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, sahil güvenlik komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinin her yerinde görev başındadır. Güvenlik korucularımız da çalışmalara katılmaktadır.

Depremin etkilerinin detaylı tespiti için İHA'larımızı da devreye aldık. Binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye gitmektedir. Tüm belediyelerimiz ellerindeki araç gereçlerini bölgeye göndermektedir. Altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında görev alacak binlerce iş makinesi bölgeye doğru hareket halindedir.

DEPREMLERDE 3 BİN 549 CAN KAYBI, 22 BİN 168 YARALI

Ölü ve yaralı sayımız maalesef giderek artıyor. Şu anda 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a afet bölgesindeki okullarda eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi. Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır. Haberleşmede kesinti yaşanmaması amacıyla bölgeye uydu iletişim terminalleri gönderildi. Yalan Haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Yeri geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız.

10 İLİ KAPSAYAN 3 AYLIK OHAL İLAN EDİLDİ

AFAD'ın ülkemizin önde gelen tüm bankalarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Deprem aferinin ve etkilerinin vahameti tedbirler almamızı gerektirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesi uyarınca 10 ilimizde 3 ay Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. 3 ay sürecek bu kararla ilgili Meclis süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız.

Afetten etkilenen vatandaşlarımız şundan emin olsun ki; devleti tüm gücüyle çalışmaktadır. Zorlukları birer birer aşarak, kaldırmadık enkaz, karşılanmadık ihtiyaç bırakmayacak bir kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah Deprem felaketinin yol açtığı yıkımın da üstesinden geleceğiz. Önceliğimiz arama-kurtarma çalışmalarını hızlandırmaktır. Bu arada Katar 10 bin konteyner şu anda ülkemize gönderme hazırlığı içinde. Aynı şekilde birçok yerlerde bizim acil olarak yardımımızı ulaştıracağımız birçok konteynerın yanı sıra karavanlar da merkeze ulaşmakta. Allah ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun, teşekkür ediyorum.