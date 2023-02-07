Video Haber SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! Vefat sayısı 3549'a yükseldi, OHAL ilan edildi | Video
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! Vefat sayısı 3549'a yükseldi, OHAL ilan edildi | Video

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! Vefat sayısı 3549'a yükseldi, OHAL ilan edildi | Video

07.02.2023 | 15:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için anayasanın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü OHAL ilan etme kararı aldık" dedi. Başkan Erdoğan, "3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır." açıklamasını yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! Vefat sayısı 3549’a yükseldi, OHAL ilan edildi | Video 15:44
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! Vefat sayısı 3549'a yükseldi, OHAL ilan edildi | Video 07.02.2023 | 15:18
MSB: Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar Ankara’dan Adana’ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı | Video 00:50
MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar Ankara’dan Adana’ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı" | Video 07.02.2023 | 13:11
Ekipler enkaz altındaki 3 yaşındaki Meryem’i böyle kurtardı | Video 00:26
Ekipler enkaz altındaki 3 yaşındaki Meryem'i böyle kurtardı | Video 07.02.2023 | 13:20
Minik Eylül 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 01:27
Minik Eylül 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 07.02.2023 | 12:55
Enkazdan çıkarılan küçük çocuğun şaşkınlığı kameraya yansıdı: Ne oluyor ya ne oluyor | Video 00:19
Enkazdan çıkarılan küçük çocuğun şaşkınlığı kameraya yansıdı: "Ne oluyor ya ne oluyor" | Video 07.02.2023 | 12:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: 3 ile 48 saat süreyle araç girişleri durduruldu | Video 28:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: "3 ile 48 saat süreyle araç girişleri durduruldu" | Video 07.02.2023 | 12:15
Bursa’dan giden ekip 17 yaşındaki Dilara’yı 28 saat sonra enkazdan çıkardı | Video 01:56
Bursa'dan giden ekip 17 yaşındaki Dilara'yı 28 saat sonra enkazdan çıkardı | Video 07.02.2023 | 11:30
Hatay’da ekipler, enkaz altındaki bir kişiyi 30 saat sonra sağ olarak kurtardı | Video 01:40
Hatay'da ekipler, enkaz altındaki bir kişiyi 30 saat sonra sağ olarak kurtardı | Video 07.02.2023 | 11:33
7.7’lik depremin vurduğu Hatay böyle görüntülendi! | Video 03:04
7.7'lik depremin vurduğu Hatay böyle görüntülendi! | Video 07.02.2023 | 11:15
Can kaybı 3381’e yükseldi! Bakan Kurum: Son bir asrın en büyük felaketi | Video 21:29
Can kaybı 3381'e yükseldi! Bakan Kurum: "Son bir asrın en büyük felaketi" | Video 07.02.2023 | 10:59
TSK’nın hava yardım koridoru 37 hava aracı ile gece boyunca çalıştı | Video 00:21
TSK'nın "hava yardım koridoru" 37 hava aracı ile gece boyunca çalıştı | Video 07.02.2023 | 10:34
MSB, TSK İnsani Yardım Tugayı’nın bir kişiyi enkaz altından kurtarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı | Video 01:40
MSB, TSK İnsani Yardım Tugayı'nın bir kişiyi enkaz altından kurtarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı | Video 07.02.2023 | 10:34
Hatay’dan bir güzel haber daha: 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı | Video 02:41
Hatay'dan bir güzel haber daha: 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı | Video 07.02.2023 | 09:46
İstanbul’dan deprem bölgesine 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsü sevk edildi | Video 00:24
İstanbul'dan deprem bölgesine 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsü sevk edildi | Video 07.02.2023 | 09:31
AFAD Başkanı Sezer: Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921’e yükseldi | Video 04:47
AFAD Başkanı Sezer: "Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921’e yükseldi" | Video 07.02.2023 | 06:22
Uçak ambulanslar depremzedeler için havalandı! Bakan Koca: Türkiye bu zorluğun altında kalmayacak | Video 03:04
Uçak ambulanslar depremzedeler için havalandı! Bakan Koca: Türkiye bu zorluğun altında kalmayacak | Video 07.02.2023 | 00:35
Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan bir kişi sağ çıkarıldı | Video 03:11
Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan bir kişi sağ çıkarıldı | Video 07.02.2023 | 00:21
Uçak ambulanslar depremzedeler için havalandı! Bakan Koca: Türkiye bu zorluğun altında kalmayacak | Video 01:32
Uçak ambulanslar depremzedeler için havalandı! Bakan Koca: Türkiye bu zorluğun altında kalmayacak | Video 07.02.2023 | 00:19
19 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu: Allah devletimizden razı olsun | Video 01:08
19 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu: Allah devletimizden razı olsun | Video 07.02.2023 | 00:03
İstanbul’da milli yasın ardından bayraklar yarıya indirildi | Video 01:37
İstanbul'da milli yasın ardından bayraklar yarıya indirildi | Video 07.02.2023 | 00:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA