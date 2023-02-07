SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! Vefat sayısı 3549'a yükseldi, OHAL ilan edildi | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için anayasanın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü OHAL ilan etme kararı aldık" dedi. Başkan Erdoğan, "3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır." açıklamasını yaptı.
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