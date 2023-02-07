Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında mobil afet tırını deprem bölgesine gönderdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Sizi en iyi biz anlarız" denilerek "Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak üzere dört adet içme suyu tankeri ve sekiz personelimiz ile bölgeye doğru yola çıkıldı. Yolunuz Açık, Allah yardımcınız olsun" denildi.

VARIR VARMAZ BİR KİŞİYİ KURTARDILAR!

Ayrıca Kocaeli İtfaiye Kurtarma Ekipleri deprem bölgesine doğru yedi araç ve 30 personel olarak intikal etti. Ayrıca belediyenin kılavuz arama kurtarma ve kılavuz izcilerinden oluşan 150 kişilik ekibi de Kahramanmaraş'a doğru dün yola çıkmıştı. Ekip, şehre varır varmaz bir vatandaşı enkaz altından kurtarmayı başardı.

"TEKRAR HOŞ GELDİN ZEYNEP!"

Bugün de ekipten bir başka sevindirici haber geldi. Kahramanmaraş'ta enkaz altında bulunan küçük Zeynep'i ekip enkaz altından çıkarmayı başardı. Kurtarılma anının görüntülerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından paylaşılarak, "Elhamdülillah! Enkazdan sağ çıkarılan bir melek! Tekrar hoş geldin Zeynep" ifadeleri kullanıldı.

Bir mucize daha gerçek oldu: "Enkazdan sağ çıkarılan bir melek! Tekrar hoş geldin Zeynep! | Video

BÜYÜKAKIN: "SAHADAYIZ!"

Büyükakın sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Tüm imkânlarımız ve birimlerimizle sahadayız, milletimizin yanındayız. Arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 150 kişilik ekibi daha yola koyduk. 15 hasta nakil ambulansımızı ve 45 sağlık personelimizi deprem bölgesine gönderdik. Yardımsever hemşerilerim; çalışmalarının başarıyla yönetilebilmesi için lütfen Büyükşehir, İlçe Belediyelerimiz ve AFAD ile iletişime geçin!"