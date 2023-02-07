Bir mucize daha gerçek oldu: “Enkazdan sağ çıkarılan bir melek! Tekrar hoş geldin Zeynep! | Video
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma Ekipleri deprem bölgesine doğru yedi araç ve 30 personel gönderdi. Ayrıca belediyenin kılavuz arama kurtarma ve kılavuz izcilerinden oluşan 150 kişilik ekibi de Kahramanmaraş’a doğru dün yola çıkmıştı. Şehre varır varmaz bir kişiyi kurtarmayı başaran ekipten bugün de sevindirici haber geldi. Minik Zeynep enkaz altından kurtarıldı, o anların görüntüsü ise sosyal medyadan paylaşıldı.
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