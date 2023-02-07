Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Hatay'dan korkunç görüntü! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
Giriş Tarihi: 7.2.2023 09:16 Son Güncelleme: 7.2.2023 09:17

SON DAKİKA: Hatay'dan korkunç görüntü! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…

Hatay İskenderun’da çekilen video Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin boyutunu gözler önüne serdi. Terminalde bulunan vatandaşların korku içinde kaçışları kameralara böyle yansıdı. İşte o korku dolu anlar…

SON DAKİKA: Hatay’dan korkunç görüntü! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…

Hatay İskenderun'da çekilen video Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin boyutunu gözler önüne serdi. Terminalde bulunan vatandaşların korku içinde kaçışları kameralara böyle yansıdı. İşte o korku dolu anlar…



Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili ortaya çıkan videolar felaketin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermeye devam ediyor.



İSKENDERUN TERMİNALİ

İskenderun Terminali'nde mola veren otobüste yer alan bir vatandaşın dışarıya çıktığında çektiği video 1999 depreminden sonra yaşanan en büyük felaket olan Kahramanmaraş depreminin korkunç boyutunu bir kez daha ortaya çıkardı.



KORKU DOLU ANLAR

Otogarda bulunan otobüsün beşik gibi sallandığı videoda vatandaşların korku içindeki kaçışları kameralara böyle yansıdı. Deprem anında terminalde bulunan vatandaşlar felaketi böyle yaşadı.



DEPREMİN EN KORKUNÇ VİDEOSU

10 ilde büyük hasara neden olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6'lık depremlerin şiddetini en açık şekilde gösteren korkunç video sosyal medyada büyük korku yarattı.

Otobüs beşik gibi sallandı! Hatay'daki görüntü, depremin şiddetini gözler önüne serdi | Video



İSKENDERUN LİMANI'NDA YANGIN ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde yangın çıktı.



Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

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SON DAKİKA: Hatay'dan korkunç görüntü! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
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