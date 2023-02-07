SON DAKİKA: Hatay’dan korkunç görüntü! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…

Hatay İskenderun'da çekilen video Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin boyutunu gözler önüne serdi. Terminalde bulunan vatandaşların korku içinde kaçışları kameralara böyle yansıdı. İşte o korku dolu anlar…
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili ortaya çıkan videolar felaketin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermeye devam ediyor.
KORKU DOLU ANLAR
Otogarda bulunan otobüsün beşik gibi sallandığı videoda vatandaşların korku içindeki kaçışları kameralara böyle yansıdı. Deprem anında terminalde bulunan vatandaşlar felaketi böyle yaşadı.
DEPREMİN EN KORKUNÇ VİDEOSU
10 ilde büyük hasara neden olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6'lık depremlerin şiddetini en açık şekilde gösteren korkunç video sosyal medyada büyük korku yarattı.
Otobüs beşik gibi sallandı! Hatay'daki görüntü, depremin şiddetini gözler önüne serdi | Video
İSKENDERUN LİMANI'NDA YANGIN ÇIKTI
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde yangın çıktı.