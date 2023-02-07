Otobüs beşik gibi sallandı! Hatay'daki görüntü, depremin şiddetini gözler önüne serdi | Video

Hatay’da çekilen görüntüler, depremin korkunç şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Otogarda bulunan otobüsün beşik gibi sallandığı anlar kameraya böyle yansıdı.