Malatyalı depremzede enkazdan 34 saat sonra çıktı! Gözyaşları sel oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan ve binlerce binanın çötüğü 7,7'lik depremde göçük altında kalan vatandaşların kurtarılmalarına yönelik çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.
Malatya Halfettin Mahallesi Hacı Ferhat Apartmanı'nda yaşayan 45 yaşında Taner Pak, pazartesi sabahı 04.17'de meydana gelen ilk depremde binanın çökmesi üzerine eşi ve kızı ile enkaz altın kaldı.
Pak'ın enkazdan tekbirler eşliğinde çıkarılması dikkat çekti.
Depremzede vatandaşın bir çocuğu ve eşinin halen enkaz altında olduğu öğrenildi.SON DAKİKA: Deprem sonrası mucize kurtuluşlar! Gözyaşları sel olup aktı!