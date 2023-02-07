Malatyalı depremzede enkazdan 34 saat sonra çıktı! Gözyaşları sel oldu | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Güzel haber bu kez Malatya'dan geldi. Malatya’da 34 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan Taner Taş, görevlilere sarılıp gözyaşı döktü. Depremzede vatandaşın bir çocuğu ve eşinin halen enkaz altında olduğu öğrenildi.
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